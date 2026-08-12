Battery Power akumulatoru starta komplekts 18/50
Iekļauts 18 V / 5,0 Ah Battery Power maināmais akumulators un 18 V ātrās uzlādes lādētājs: Battery Power 18/50 starta komplekts, kas paredzēts visām ierīcēm Kärcher 18 V akumulatora platformā.
18 V ātrās uzlādes lādētājs var uzlādēt 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru ar novatorisko reālā laika tehnoloģiju līdz 80% tikai 94 minūtēs. Kärcher akumulatora jaudas 18/50 starta komplektu var izmantot visām ierīcēm Kärcher 18 V akumulatora platformā.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīva reāllaika tehnoloģijaLCD displejā visu laiku tiek parādīts atlikušais darbības laiks, atlikušais uzlādes laiks un uzlādes līmenis.
18 V Battery Power maināmā baterijaLietošanai ar visām 18 V Kärcher akumulatoru platformas ierīcēm.
18 V ātrais lādētājsUzlādē 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% 94 minūtēs.
Jaudīgas litija jonu šūnas
- Garantē vienmērīgu veiktspēju, vienlaikus novēršot pašizlādi un atmiņas efektu.
Automātiskais uzglabāšanas režīms
- Pagarina šūnu kalpošanas laiku.
IPX5 - aizsargāts pret ūdens strūklām no visiem virzieniem
- Uzticama aizsardzība darbos, kuros izmanto ūdens strūklas.
Efektīva temperatūras vadība
- Augsta veiktspēja, pateicoties efektīvai siltuma buferēšanai un inteliģentai akumulatora pārvaldībai.
Inteliģenta šūnu uzraudzība
- Aizsargā akumulatoru no pārslodzes, pārkaršanas un pilnīgas izlādes.
Sienas balstenis
- Lādētāja tīrai piestiprināšanai pie sienas.
Izturīgs korpuss
- Kärcher akumulatora korpusi ir ārkārtīgi izturīgi pret triecieniem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|184 x 133 x 147
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
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Piederumi
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