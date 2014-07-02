Pārslēdzams grīdas uzgalis slapju un sausu netīrumu savākšanai ar iebūvētu stiprinājumu
Pārslēdzama mitrā un sausā vakuuma sprausla perfektai netīrumu sūkšanai. Viegli pielāgojama mitriem vai sausiem netīrumiem, izmantojot pēdas slēdzi. Visiem Kärcher mājas un dārza universālajiem putekļu sūcējiem.
Neatkarīgi no tā, vai netīrumi ir sausi vai mitri, smalki vai rupji, pārslēdzama mitrā un sausā vakuuma sprausla nodrošina perfektu netīrumu ieplūdi un optimālu kustību, pateicoties sānu veltņiem. To var arī ātri un viegli pielāgot mitriem un sausiem netīrumiem, izmantojot pēdas slēdzi. Ietver praktisku stāvēšanas uzgali ātrai un ērtai iesūkšanas caurules un grīdas sprauslas starpposma novietošanai darba pārtraukumos.
Īpašības un ieguvumi
Optimāla netīrumu uzņemšana sausai un mitrai putekļu tīrīšanai, pateicoties divām integrētām suku sloksnēm un / vai slotiņām
Ērta pielāgošana attiecīgajam netīrumu veidam, pateicoties praktiskam kāju slēdzim
Putekļsūcējs prasa nelielu piepūli, pateicoties sānu veltņu kustīgajām īpašībām
Iebūvēts stāvēšanas uzgalis grīdas sprauslas uzglabāšanai ierīcē
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 70 x 124
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
Pielietošanas veidi
- Visapkārt mājai un dārzam
- Terase
- Celiņi
- Ieeja
- Hobija darbnīca
- Pagrabs
- Garāža
- Darbnīca
- Renovācija
- Šķidrumi