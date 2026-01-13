T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs

Jaudīga sprausla lieliskiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju - efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.

T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ir efektīvs instruments āra virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Rotējošā svira ar divām sprauslām noņem netīrumus no lielām virsmām, ietaupot apmēram 50 % no jūsu laika, salīdzinot ar tīrīšanu ar parasto sprauslu. Jaudīgās sprauslas izmantonošana garantē efektīvu tīrīšanu kaktos un gar malām. Pateicoties integrētajai skalošanas sprauslai, atmiekšķētie netīrumi ir vienkārši noskalojami no attīrītās virsmas, ietaupot laiku un pūles. Iekārta ļauj tīrīt cietas virsmas, piemēram, akmeni un betonu, kā arī delikātākas virsmas, piemēram, koku, pielāgojot attālumu starp sprauslu un tīrāmo virsmu. Pateicoties gaisa spilvena efektam, T-Racer ir īpaši viegli manevrējams. Iekārta ļauj izvēlēties starp dažādām funkcijām, vienkārši izmantojot kāju slēdzi. Pateicoties praktiskajam rokturim, vienā acumirklī var notīrīt pat vertikālas virsmas, piemēram, garāžas durvis. Piemērots spiediena mazgātāju diapazonam no K 4 līdz K 7.

Īpašības un ieguvumi
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs: Divas rotējošas plakanas strūklas sprauslas
Divas rotējošas plakanas strūklas sprauslas
Ideāli piemērots lielāku platību tīrīšanai.
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs: Aizsargs pret šļakatām
Aizsargs pret šļakatām
Tīrīšana bez šļakatām
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs: Integrēta papildu jaudas sprausla
Integrēta papildu jaudas sprausla
Lieliski piemērots stūru un malu tīrīšanai bez šļakatām. Viegli pārslēgties starp dažādām funkcijām, izmantojot kājas slēdzi.
Integrēta skalošanas sprausla
  • Atmiekšķētos netīrumus var nekavējoties aizskalot, pēc tīrīšanas aiztaupot papildu darbu.
Pielāgojams augstums
  • Sprauslas attāluma pielāgošana ļauj tīrīt virkni dažādu virsmu.
  • Piemērots gan cietu, gan jūtīgu virsmu tīrīšanai, piemēram, koka un akmens virsmām.
Rokturis
  • Viegla vertikālo virsmu tīrīšana.
Gaisa spilvena efekts
  • Virsmas tīrītājs piespiežas grīdai un garantē vieglu tīrīšanu.
Bīdāma galviņa
  • Skalošanas laikā virsmas tīrītājs slīd pa virsmu.
Pedāļa pogas
  • Pārslēgšanās starp funkcijām notiek bez grūtībām un ergonomiski.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 1.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 769 x 288 x 996
