T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs
Jaudīga sprausla lieliskiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju - efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.
T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ir efektīvs instruments āra virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Rotējošā svira ar divām sprauslām noņem netīrumus no lielām virsmām, ietaupot apmēram 50 % no jūsu laika, salīdzinot ar tīrīšanu ar parasto sprauslu. Jaudīgās sprauslas izmantonošana garantē efektīvu tīrīšanu kaktos un gar malām. Pateicoties integrētajai skalošanas sprauslai, atmiekšķētie netīrumi ir vienkārši noskalojami no attīrītās virsmas, ietaupot laiku un pūles. Iekārta ļauj tīrīt cietas virsmas, piemēram, akmeni un betonu, kā arī delikātākas virsmas, piemēram, koku, pielāgojot attālumu starp sprauslu un tīrāmo virsmu. Pateicoties gaisa spilvena efektam, T-Racer ir īpaši viegli manevrējams. Iekārta ļauj izvēlēties starp dažādām funkcijām, vienkārši izmantojot kāju slēdzi. Pateicoties praktiskajam rokturim, vienā acumirklī var notīrīt pat vertikālas virsmas, piemēram, garāžas durvis. Piemērots spiediena mazgātāju diapazonam no K 4 līdz K 7.
Īpašības un ieguvumi
Divas rotējošas plakanas strūklas sprauslasIdeāli piemērots lielāku platību tīrīšanai.
Aizsargs pret šļakatāmTīrīšana bez šļakatām
Integrēta papildu jaudas sprauslaLieliski piemērots stūru un malu tīrīšanai bez šļakatām. Viegli pārslēgties starp dažādām funkcijām, izmantojot kājas slēdzi.
Integrēta skalošanas sprausla
- Atmiekšķētos netīrumus var nekavējoties aizskalot, pēc tīrīšanas aiztaupot papildu darbu.
Pielāgojams augstums
- Sprauslas attāluma pielāgošana ļauj tīrīt virkni dažādu virsmu.
- Piemērots gan cietu, gan jūtīgu virsmu tīrīšanai, piemēram, koka un akmens virsmām.
Rokturis
- Viegla vertikālo virsmu tīrīšana.
Gaisa spilvena efekts
- Virsmas tīrītājs piespiežas grīdai un garantē vieglu tīrīšanu.
Bīdāma galviņa
- Skalošanas laikā virsmas tīrītājs slīd pa virsmu.
Pedāļa pogas
- Pārslēgšanās starp funkcijām notiek bez grūtībām un ergonomiski.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|769 x 288 x 996
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
Piederumi
Atrast T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.