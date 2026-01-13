T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ir efektīvs instruments āra virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Rotējošā svira ar divām sprauslām noņem netīrumus no lielām virsmām, ietaupot apmēram 50 % no jūsu laika, salīdzinot ar tīrīšanu ar parasto sprauslu. Jaudīgās sprauslas izmantonošana garantē efektīvu tīrīšanu kaktos un gar malām. Pateicoties integrētajai skalošanas sprauslai, atmiekšķētie netīrumi ir vienkārši noskalojami no attīrītās virsmas, ietaupot laiku un pūles. Iekārta ļauj tīrīt cietas virsmas, piemēram, akmeni un betonu, kā arī delikātākas virsmas, piemēram, koku, pielāgojot attālumu starp sprauslu un tīrāmo virsmu. Pateicoties gaisa spilvena efektam, T-Racer ir īpaši viegli manevrējams. Iekārta ļauj izvēlēties starp dažādām funkcijām, vienkārši izmantojot kāju slēdzi. Pateicoties praktiskajam rokturim, vienā acumirklī var notīrīt pat vertikālas virsmas, piemēram, garāžas durvis. Piemērots spiediena mazgātāju diapazonam no K 4 līdz K 7.