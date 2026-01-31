Uzgalis automašīnām iepakojumā
Garantēti ātra, vienkārša tīrīšana ar putekļsūcēju: Ar uzgali automašīnām varat ērti un rūpīgi notīrīt tekstila virsmas automašīnā un mājā.
Ar praktisko automašīnas uzgali putekļsūcējam slapjai un sausai uzkopšanai varat ātri un bez piepūles notīrīt tekstila virsmas automašīnā, tostarp bagāžas nodalījumu, automašīnas sēdekļus, aizmugurējos sēdekļus un kāju paklājiņus. Uzgalis ir piemērots arī mīksto virsmu, mīksto mēbeļu un matraču tīrīšanai mājās.
Īpašības un ieguvumi
Jauna dizaina optimizēts uzgalis netīrumu uzticamai savākšanai
Uzgalis ir praktisks, lieliski iegulst rokā un ir ērti lietojams
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Standarta nominālais platums (mm)
|NW 35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|258 x 105 x 40
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Komplekts
- WD 2 Foam 12L *EU
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Foam Premium 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Komplekts
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium komplekts
- WD 3 C 15L *EU
- WD 3 C 19L *EU
- WD 3 C P Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 15L *EU
- WD 3 C Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 19L *EU
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY)
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY)
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 25L S 2,2m 6m *EU
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY) *EU
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5/6 25L 2,2m 6m *EU
- WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU
- WD 5/6 25L S 2,2m 8m P st *EU
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) *EU
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pielietošanas veidi
- Automašīnas bagāžas nodalījums
- Automašīnas sēdekļi
- Aizmugurējais sēdeklis
- Kāju paklājiņš
- Kāju paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Mīkstās mēbeles
- Matrači