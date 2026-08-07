Муфта 2 x TR EASY! Lock

Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.

Муфта латунная, с защитной оболочкой для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,2
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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