Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора

Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Комплект для шланга может использоваться как для подачи воды в аппарат высокого давления, так и для полива. Включает шланг PrimoFlex® (3/4") без содержания фталатов (< 0,1 %) длиной 10 м, штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы для первоклассного ухода за садом. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».

Особенности и преимущества
Шланг PrimoFlex® 10 м 3/4"
Универсальный коннектор Plus 2.645-193.0
Универсальный коннектор Plus с аквастопом 2.645-194.0
Штуцер с резьбой G3/4
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 2,379
Вес (с упаковкой) (кг) 2,429
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 370 x 370 x 105

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Совместимая техника
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова