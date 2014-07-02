Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune

Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.

Acest set cu furtun este ideal pentru a conecta aparatele de curatat cu presiune la robinetul de apa, dar, de asemenea, pentru a fi folosit ca furtun de gradina pentru irigare. Contine un furtun fara ftalati PrimoFlex® cu o lungime de 10 m (3/4"), un adaptor furtun G3/4, un conector universal pentru furtun si un conector universal pentru furtun cu Aqua Stop. Extrem de flexibil, robust si rezistent la rasucire. Noile furtunuri Kärcher au mai multe avantaje, durata lunga de viata si manipulare usoara. Setul atractiv de furtunuri completeaza sortimentul Kärcher din aceasta categorie. Cu Kärcher este cel mai inteligent mod de irigare!

Caracteristici si beneficii
Furtun 10 m 3/4" PrimoFlex®
Cupla furtun universala Plus 2.645-193.0
Cupla pt furtun universal Plus, cu Aqua Stop 2.645-194.0
G3/4-cuplaj robinet

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Galben
Greutate (kg) 2,4
Greutate cu ambalaj (kg) 2,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 370 x 370 x 105

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

