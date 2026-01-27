PS 30 Skrubbekost
PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksdyser, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samtidig som det spares tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.
PS 30 skrubbekost gir enestående rengjøringsresultater på mange forskjellige overflater. Dette sikres av tre høytrykksdyser som løsner hardtsittende smuss. Det gjør PS 30 til det ideelle hjelpemidlet for rengjøring av små til mellomstore områder, som trapper, heller, betonggulv mm. Børstehodet kan dreies 360 ° for å rengjøre vanskelige områder. Den integrerte nalen fjerner overflødig skittent vann raskt og gjør overflatene klare til bruk med en gang. Denne kombinasjonen av høytrykksstråle og manuelt børstetrykk er veldig effektiv og PS 30 kan kombineres med alle Kärcher K 2 til K 7 høytrykkspylere.
Egenskaper og fordeler
3 stk integrerte høytrykksdyser
Kompakt design
Kraftig rengjøring med høytrykk
Kombinasjon av høytrykksstråle og manuelt børstetrykk
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|744 x 293 x 769
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal *EU
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 (CEM)
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri
Utgåtte produkter
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood
- K 5 Premium FC Plus Flex UFK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control AntiTwist
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control AntiTwist
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7.700
Bruksområder
- Trapper
- Terrasse
- Garasje
- Hage- og steinmurer
- Balkong
- Stier
- (Inngang)spartier, innkjørsler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.