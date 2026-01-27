PS 30 skrubbekost gir enestående rengjøringsresultater på mange forskjellige overflater. Dette sikres av tre høytrykksdyser som løsner hardtsittende smuss. Det gjør PS 30 til det ideelle hjelpemidlet for rengjøring av små til mellomstore områder, som trapper, heller, betonggulv mm. Børstehodet kan dreies 360 ° for å rengjøre vanskelige områder. Den integrerte nalen fjerner overflødig skittent vann raskt og gjør overflatene klare til bruk med en gang. Denne kombinasjonen av høytrykksstråle og manuelt børstetrykk er veldig effektiv og PS 30 kan kombineres med alle Kärcher K 2 til K 7 høytrykkspylere.