PS 30 Skrubbekost

PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksdyser, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samtidig som det spares tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.

PS 30 skrubbekost gir enestående rengjøringsresultater på mange forskjellige overflater. Dette sikres av tre høytrykksdyser som løsner hardtsittende smuss. Det gjør PS 30 til det ideelle hjelpemidlet for rengjøring av små til mellomstore områder, som trapper, heller, betonggulv mm. Børstehodet kan dreies 360 ° for å rengjøre vanskelige områder. Den integrerte nalen fjerner overflødig skittent vann raskt og gjør overflatene klare til bruk med en gang. Denne kombinasjonen av høytrykksstråle og manuelt børstetrykk er veldig effektiv og PS 30 kan kombineres med alle Kärcher K 2 til K 7 høytrykkspylere.

Egenskaper og fordeler
3 stk integrerte høytrykksdyser
Kompakt design
Kraftig rengjøring med høytrykk
Kombinasjon av høytrykksstråle og manuelt børstetrykk
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 744 x 293 x 769

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Trapper
  • Terrasse
  • Garasje
  • Hage- og steinmurer
  • Balkong
  • Stier
  • (Inngang)spartier, innkjørsler
