10-metrowy, wysokociśnieniowy wąż wymienny PremiumFlex. Dzięki opatentowanemu systemowi zapobiegającemu skręcaniu, jest wyjątkowo elastyczny, umożliwia niezakłóconą pracę i można go szybko oraz łatwo przechowywać. Adapter Quick Connect zapewnia błyskawiczne podłączenie węża do myjki ciśnieniowej. Wykonany z materiału niezawierającego PVC i ftalanów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7, z wyjątkiem urządzeń z bębnem na wąż oraz urządzeń Full Control, Power Control i Smart Control w klasach od K 4 do K 7.