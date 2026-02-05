H 10 Q WAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY PremiumFlex™ ANTI-TWIST
Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K 2 - K 7.
10-metrowy, wysokociśnieniowy wąż wymienny PremiumFlex. Dzięki opatentowanemu systemowi zapobiegającemu skręcaniu, jest wyjątkowo elastyczny, umożliwia niezakłóconą pracę i można go szybko oraz łatwo przechowywać. Adapter Quick Connect zapewnia błyskawiczne podłączenie węża do myjki ciśnieniowej. Wykonany z materiału niezawierającego PVC i ftalanów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7, z wyjątkiem urządzeń z bębnem na wąż oraz urządzeń Full Control, Power Control i Smart Control w klasach od K 4 do K 7.
Cechy i zalety
Zamiennik węża wysokociśnieniowego 10 m
- Duża swoboda ruchu.
Adapter Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
System Anti-Twist
- Wąż jest elastyczny i nie skręca się.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Ciśnienie maksymalne (MPa)
|18
|Długość (m)
|10
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 4
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Premium
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Pure Home
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Pure Home
- K 7 WCM Premium Home Modular
- K 7 WCM Premium Modular
- KHD 3