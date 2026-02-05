H 10 Q WAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY PremiumFlex™ ANTI-TWIST

Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K 2 - K 7.

10-metrowy, wysokociśnieniowy wąż wymienny PremiumFlex. Dzięki opatentowanemu systemowi zapobiegającemu skręcaniu, jest wyjątkowo elastyczny, umożliwia niezakłóconą pracę i można go szybko oraz łatwo przechowywać. Adapter Quick Connect zapewnia błyskawiczne podłączenie węża do myjki ciśnieniowej. Wykonany z materiału niezawierającego PVC i ftalanów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7, z wyjątkiem urządzeń z bębnem na wąż oraz urządzeń Full Control, Power Control i Smart Control w klasach od K 4 do K 7.

Cechy i zalety
Zamiennik węża wysokociśnieniowego 10 m
  • Duża swoboda ruchu.
Adapter Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
System Anti-Twist
  • Wąż jest elastyczny i nie skręca się.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 60
Ciśnienie maksymalne (MPa) 18
Długość (m) 10
Kolor antracyt
Waga (kg) 1,1
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 245 x 245 x 65
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne