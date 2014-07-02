Gumená stierka pre FRV 30
Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.
Gumenú stierku pre FRV 30 odporúčame na čistenie hladkých podláh v interiéri. Zvyšuje odsávací výkon a znižuje zostatkovú vodu na minimum. Po podlahe v interiéri sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- Plošný čistič FRV 30
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class
- Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic
- Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus *EU-I