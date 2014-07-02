Gumená stierka pre FRV 30

Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.

Gumenú stierku pre FRV 30 odporúčame na čistenie hladkých podláh v interiéri. Zvyšuje odsávací výkon a znižuje zostatkovú vodu na minimum. Po podlahe v interiéri sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje