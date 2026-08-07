Plošný čistič FRV 30

S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.

S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a dvojité keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6

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Plošný čistič FRV 30 náhradný diel

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