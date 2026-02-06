Sada adaptérov pre predĺženie hadice

Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predlžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojkou Quick Connect.

Vlastnosti a výhody
Súprava na dodatočné vybavenie systémom Quick Connect
  • Na prestavbu všetkých vysokotlakových čističov od roku výroby 1992 na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect
Mosadzná prípojka
  • Jednoduchá výmena a rýchle pripojenie pištole pomocou systému Quick Connect
Systém Quick Connect
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 80 x 45 x 61
