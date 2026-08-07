VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l

Sušenie, ochrana a starostlivosť v jednom. Tekutý perlový vosk umožňuje rýchle rozpadnutie vodného filmu, čo vedie k vynikajúcemu sušeniu, najmä pri tvrdej vode.

Náš tekutý vosk VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic je účinný pomocník, ktorý je ideálny na použitie v umývacích systémoch vozidiel, ako aj s vysokotlakovými čističmi. Ošetrujúci prostriedok je obzvlášť účinný pri použití stredne tvrdej až tvrdej vody; Spôsobuje rýchle rozpadnutie vodného filmu na veľkej ploche a tým zaisťuje veľmi dobrý výsledok sušenia. Vosk zvyšuje úroveň lesku farby a je tiež v súlade s VDA a neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky. Okrem toho sú obsiahnuté povrchovo aktívne látky biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004. Vysoká výťažnosť až 83 automobilov na liter umožňuje veľmi hospodárne využitie vosku.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 4
Hmotnosť (kg) 19,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 240 x 440
VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
Príslušenstvo