VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
Sušenie, ochrana a starostlivosť v jednom. Tekutý perlový vosk umožňuje rýchle rozpadnutie vodného filmu, čo vedie k vynikajúcemu sušeniu, najmä pri tvrdej vode.
Náš tekutý vosk VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic je účinný pomocník, ktorý je ideálny na použitie v umývacích systémoch vozidiel, ako aj s vysokotlakovými čističmi. Ošetrujúci prostriedok je obzvlášť účinný pri použití stredne tvrdej až tvrdej vody; Spôsobuje rýchle rozpadnutie vodného filmu na veľkej ploche a tým zaisťuje veľmi dobrý výsledok sušenia. Vosk zvyšuje úroveň lesku farby a je tiež v súlade s VDA a neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky. Okrem toho sú obsiahnuté povrchovo aktívne látky biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004. Vysoká výťažnosť až 83 automobilov na liter umožňuje veľmi hospodárne využitie vosku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnosť (kg)
|19,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|21,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 240 x 440
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012
- Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Prietokový ohrievač HWE 860
- Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB
Oblasti využitia
- Osobné vozidlá
- Umývanie úžitkových vozidiel