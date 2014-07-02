Для ефективного очищення в секторі 360°. Форма щітки і розподіл щетини по всьому периметру дозволяють чудово очищати важкодоступні місця і невеликі проміжки, наприклад, колісні диски і спиці велосипедних коліс. Щітка відрізняється рівномірним розподілом води, що змиває бруд з усіх боків, високоякісної щетиною для ефективного і дбайливого очищення, надійним кріпленням до пістолета за допомогою накидної гайки і ергономічною ручкою, що полегшує виконання робіт.