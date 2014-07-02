Щітка для миття колісних дисків

Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.

Для ефективного очищення в секторі 360°. Форма щітки і розподіл щетини по всьому периметру дозволяють чудово очищати важкодоступні місця і невеликі проміжки, наприклад, колісні диски і спиці велосипедних коліс. Щітка відрізняється рівномірним розподілом води, що змиває бруд з усіх боків, високоякісної щетиною для ефективного і дбайливого очищення, надійним кріпленням до пістолета за допомогою накидної гайки і ергономічною ручкою, що полегшує виконання робіт.

Особливості та переваги
Рівномірний розподіл води в секторі 360°
  • Рівномірне очищення та видалення стійких забруднень
Щетина високої якості
  • Ефективне та делікатне очищення
Застосування миючого засобу
  • Потужне і ефективне очищення
Щетина по всьому периметру щітки
  • Легке очищення важкодоступних місць і невеликих проміжків (наприклад, між велосипедними спицями)
Щітка для миття колісних дисків
  • Для всіх типів двигунів
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,27
Вага (з упаковкою) (кг) 0,395
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 422 x 80 x 101

Області застосування
  • Колеса
Аксесуари
