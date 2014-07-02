Щітка для миття колісних дисків
Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.
Для ефективного очищення в секторі 360°. Форма щітки і розподіл щетини по всьому периметру дозволяють чудово очищати важкодоступні місця і невеликі проміжки, наприклад, колісні диски і спиці велосипедних коліс. Щітка відрізняється рівномірним розподілом води, що змиває бруд з усіх боків, високоякісної щетиною для ефективного і дбайливого очищення, надійним кріпленням до пістолета за допомогою накидної гайки і ергономічною ручкою, що полегшує виконання робіт.
Особливості та переваги
Рівномірний розподіл води в секторі 360°
- Рівномірне очищення та видалення стійких забруднень
Щетина високої якості
- Ефективне та делікатне очищення
Застосування миючого засобу
- Потужне і ефективне очищення
Щетина по всьому периметру щітки
- Легке очищення важкодоступних місць і невеликих проміжків (наприклад, між велосипедними спицями)
Щітка для миття колісних дисків
- Для всіх типів двигунів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,27
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,395
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|422 x 80 x 101
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Колеса
Аксесуари
Запчастини для Щітка для миття колісних дисків
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.