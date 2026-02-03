Щітка-насадка PS 30 забезпечить відмінний результат очищення на різних поверхнях. Це забезпечується трьома форсунками високого тиску, які розпушують навіть стійкий бруд. Це робить PS 30 ідеальним засобом для надійного очищення невеликих і середніх площ, таких як сходи і краї поверхонь. Головку щітки можна повернути на 360 ° для очищення важкодоступних місць. Має гумову стяжку,яка швидко видаляє зайву брудну воду і відразу готує поверхні до використання. Комбінація струменя високого тиску та механічної дії щітки перевершує по результатам всі стандартні швабри і може поєднуватися з усіма мийками високого тиску Kärcher класу K 2 - K 7.