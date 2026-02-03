Щітка-насадка PS 30

Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.

Щітка-насадка PS 30 забезпечить відмінний результат очищення на різних поверхнях. Це забезпечується трьома форсунками високого тиску, які розпушують навіть стійкий бруд. Це робить PS 30 ідеальним засобом для надійного очищення невеликих і середніх площ, таких як сходи і краї поверхонь. Головку щітки можна повернути на 360 ° для очищення важкодоступних місць. Має гумову стяжку,яка швидко видаляє зайву брудну воду і відразу готує поверхні до використання. Комбінація струменя високого тиску та механічної дії щітки перевершує по результатам всі стандартні швабри і може поєднуватися з усіма мийками високого тиску Kärcher класу K 2 - K 7.

Особливості та переваги
Щітка-насадка PS 30: Три вбудованих сопла високого тиску
Три вбудованих сопла високого тиску
Потужна очищення з використанням високого тиску для видатних результатів.
Щітка-насадка PS 30: Інтегрована змінна стяжка швабри
Інтегрована змінна стяжка швабри
Швидке видалення брудної води за допомогою змінної стяжки швабри.
Щітка-насадка PS 30: Щіткова голова, що обертається на 360°
Щіткова голова, що обертається на 360°
Забезпечує легкий доступ навіть до важкодоступних місць.
Кромка зі щетини
  • Захист від бризок води.
Компактність
  • Маневрена, компактна форма спрощує очищення кутів і країв без бризок.
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Застарілий бруд надійно видаляється з різних поверхонь.
Поєднання струменя високого тиску і щіткової обробки
  • Чудова ефективність очищення в порівнянні зі звичайними швабрами.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,906
Вага (з упаковкою) (кг) 1,196
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 744 x 293 x 769

Відео

Області застосування
  • Сходи
  • Тераси
  • Гараж
  • Паркан і стіни з каменю
  • Балкони
  • Очищення доріжок
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
Запчастини для Щітка-насадка PS 30

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
