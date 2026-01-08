PrimoFlex® Basic 3/4" 3-lags – 50 m
50 m holdbar, 3/4” 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.
50 m holdbar, 3/4” anti-twist 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater, barium, cadmium og bly. UV resistent yderlag og inderlag, der hindre algevækst. Tåler temperaturer fra -20 til 65°C og et tryk på op til 24 bar. 12 års garanti.
Funktioner og fordele
12 års garanti
- Garanteret holdbar
3-lags
- Modstandsdygtig over for kinks
Maksimalt tryk: 24 bar
- Garanteret robust
Let anvendelig haveslange med trykbestandig vævet forstærkning
- Let at anvende.
Meget temperaturbestandig fra 0 til +40°C.
- Garanteret robust
Cadmium-, barium- og blyfri
- Skånsom overfor helbred og miljø
Mellemliggende lag, som er uigennemtrængeligt for lys forhindrer algevækst i slangen
- Garanteret robust og holdbar
Phthalat-fri kvalitets haveslange
- Skånsom overfor helbred og miljø
Vejrbestandige anti-UV ydre lag
- Garanteret robust
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|3/4″
|Slangelængde (m)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|10,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 380 x 285
Kompatible maskiner
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Batteri
- KHB 4-18 Batteri Sæt
- KHB 4-18 Plus Batteri Sæt
- KHB 6 Batteri
- KHB 6 Batterisæt
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact Home
- K 4 Home
- K 4 Premium
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.