Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!Lock med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 6
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Længde (m)
|10
|Tilslutningsgevind
|2 x EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2
Kompatible maskiner
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HDS 5/11 U