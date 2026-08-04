Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m
Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|15
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|300
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,1
Toimitus sisältää
- Letkukela
- Korkeapaineletku
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Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
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