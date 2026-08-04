Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m

Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 15
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7,1

Toimitus sisältää

  • Letkukela
  • Korkeapaineletku
Videot
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.