Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l

S dodatnim pojačivačem pjene za savršene rezultate čišćenja. Novi Active Dirt Remover s lakoćom uklanja ulje, masnu prljavštinu i prljavštinu vozila/ulice. Bez fosfata i nježan prema materijalima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina (kg) 5,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
Svojstva
  • Posebni pojačivač pjene za snažnu, dobro prianjajuću i vrlo učinkovitu pjenu
  • Uklanja tipična onečišćenja na vozilima, kao što su nečistoće s ceste, prašina, ostaci lišća ili biološke naslage itd.
  • Idealno za čišćenje vozila, motocikala, kampera i čamaca
  • Za uporabu s Kärcher mlaznicama za pjenu
  • Ne sadrži NTA
  • Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
  • Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačem i Kärcher mlaznicom za pjenu
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H315 Nadražuje kožu.
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P302 + P352b U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice.
Područja primjene
  • Automobili
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Kamperi
