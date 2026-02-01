Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l
S dodatnim pojačivačem pjene za savršene rezultate čišćenja. Novi Active Dirt Remover s lakoćom uklanja ulje, masnu prljavštinu i prljavštinu vozila/ulice. Bez fosfata i nježan prema materijalima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|Težina (kg)
|5,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 145 x 248
Svojstva
- Posebni pojačivač pjene za snažnu, dobro prianjajuću i vrlo učinkovitu pjenu
- Uklanja tipična onečišćenja na vozilima, kao što su nečistoće s ceste, prašina, ostaci lišća ili biološke naslage itd.
- Idealno za čišćenje vozila, motocikala, kampera i čamaca
- Za uporabu s Kärcher mlaznicama za pjenu
- Ne sadrži NTA
- Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
- Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačem i Kärcher mlaznicom za pjenu
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H315 Nadražuje kožu.
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P302 + P352b U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice.
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Premium
Područja primjene
- Automobili
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Kamperi