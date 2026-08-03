Rotirajuća mlaznica za čišćenje s unutarnjim navojem. Mlaznica raspolaže s četiri rotirajućim cijevima za ekološki prihvatljivo čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Mlazne cijevi su raspoređene tako da se omogućuje slobodno kretanje mlaznice i crijeva kroz cijev. S priključkom R 1/8“ za priključak na crijevo.