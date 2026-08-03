Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi
S unut. navojem, razl. smjerovi mlaza za čisto, ekološko čišć. začeplj. odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom autom. uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišć. cijevi. 4 rotirajuća mlaza
Rotirajuća mlaznica za čišćenje s unutarnjim navojem. Mlaznica raspolaže s četiri rotirajućim cijevima za ekološki prihvatljivo čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Mlazne cijevi su raspoređene tako da se omogućuje slobodno kretanje mlaznice i crijeva kroz cijev. S priključkom R 1/8“ za priključak na crijevo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer (mm)
|16
|Veličina mlaznice ( )
|65
|Navoj
|R 1/8"