PressurePro Aktív tisztítószer, savas RM 25, 10l

Savas, magasnyomású alaptisztítószer a szaniter területek és az élelmiszeripar számára. Eltávolítja a vízkő-, rozsda-, sörkő- és tejkőlerakódásokat, valamint a zsír- és fehérjefoltokat.

Széles hatásspektrumának köszönhetően a Kärcher RM 25 savas PressurePro Aktív tisztítószer számos alkalmazásban használható a magasnyomású mosókkal történő alapos tisztításhoz. A tisztítószer könnyedén eltávolítja a vízkő-, rozsda-, sörkő- és tejkőlerakódásokat, valamint a zsír- és fehérjefoltokat. Ezért ideális a tartályok belső tisztítására az élelmiszeriparban, hűtőházak és hűtőkamrák mélytisztítására, valamint szaniter helyiségek, például uszodák vagy nyilvános WC-k mélytisztítására autópálya töltőállomásokon, repülőtereken vagy vasútállomásokon. A gyorstisztító felületaktív anyagok, a foszfor- és sósav, valamint a fémek védelmét szolgáló hatékony korrózióvédelem hatékony kombinációja alaposan és biztonságosan tisztítja a tejfeldolgozó helyiségeket és fejőszobákat a mezőgazdaságban. Az RM 25 PressurePro Aktív tisztítószer ráadásul nagyon kis mennyiségben használható, így csökkenti a tisztítás anyagköltségeit.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 0,2
Súly (kg) 10,9
Csomagolási súly (kg) 11,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 188 x 307
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Hordótisztítás
  • Tejcsarnok
  • Szaniter helységek
  • Élelmiszert szállító tartályautók
Tartozékok