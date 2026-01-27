Széles hatásspektrumának köszönhetően a Kärcher RM 25 savas PressurePro Aktív tisztítószer számos alkalmazásban használható a magasnyomású mosókkal történő alapos tisztításhoz. A tisztítószer könnyedén eltávolítja a vízkő-, rozsda-, sörkő- és tejkőlerakódásokat, valamint a zsír- és fehérjefoltokat. Ezért ideális a tartályok belső tisztítására az élelmiszeriparban, hűtőházak és hűtőkamrák mélytisztítására, valamint szaniter helyiségek, például uszodák vagy nyilvános WC-k mélytisztítására autópálya töltőállomásokon, repülőtereken vagy vasútállomásokon. A gyorstisztító felületaktív anyagok, a foszfor- és sósav, valamint a fémek védelmét szolgáló hatékony korrózióvédelem hatékony kombinációja alaposan és biztonságosan tisztítja a tejfeldolgozó helyiségeket és fejőszobákat a mezőgazdaságban. Az RM 25 PressurePro Aktív tisztítószer ráadásul nagyon kis mennyiségben használható, így csökkenti a tisztítás anyagköltségeit.