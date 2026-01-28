FloorPro Padló alaptisztítószer RM 69 eco!efficiency, 10l

Padlók és ipari padlók erőteljes tisztítószere gond nélkül távolítja el a legmakacsabb zsír-, olaj-, korom - és ásványi szennyeződéseket. Az eco!efficiency formulának köszönhetően gazdaságos, erősen tisztító hatású és környezetbarát.

Extra erős tisztítás, könnyen elválasztható és alacsony habzású: a lúgos FloorPro Mélytisztító RM 69 eco!efficiency lúgos összetételével kifejezetten a Kärcher padlósúroló gépek eco!efficiency üzemmódjához lett kifejlesztve. Megbízhatóan távolítja el a zsír és olaj okozta szennyeződéseket az ipari padlókról és más ipari környezetben lévő felületekről, például ESD padlókról, folyó esztrichekről vagy epoxigyantával bevont felületekről. A hatékony zsírtisztító a kézi tisztításhoz is rendkívül hatékony, könnyen elválasztható, és a szilikonok hiányának köszönhetően ideális a fém- és festékfeldolgozó üzemekben való használatra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 12,2
Csomagolási súly (kg) 10,9
