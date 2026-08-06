LED fúvókavilágítás

Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.

Kedvezőtlen fényviszonyoknál a magasnyomású mosókkal végzett munka nehézkes. Legyen az ok a rövid téli nappal vagy a kivilágítatlan helyiség és terület: a tisztítási eredmény csorbát szenved, és ennek leginkább építőipari vagy mezőgazdasági ügyfeleink vannak leginkább kitéve. Segítséget nyújt 170 lumen teljesítményű LED munkafényünk. A munkaterületek optimális megvilágítást kapnak, a látási viszonyokat legalább öt teljes órára jelentősen javítja, és a tisztítás eredménye végre újra rendben lesz. Az EASY!Force magasnyomású pisztolyunk szórószárára történő közvetlen csatlakoztatás igencsak egyszerű. A munkafény a csekély súlyának köszönhetően a munka során alig érezhető, és természetesen vízálló is. A szállított csomagban megtalálható két CR123 lítiumion elem, a továbbiak külön elérhetők.

Jellemzők és előnyök
Vízálló kivitel
  • Magasnyomású mosókhoz való használatra kifejlesztve
  • Egyszerű csatlakoztatás az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárára.
Nagy teljesítményű LED-Technológia
  • Kis súly, hosszú munkavégzési idő
  • Több, mint 170 Lumen fényteljesítmény.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 0,2

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Magasnyomású tisztításhoz rossz látási viszonyok között, elsősorban a mezőgazdaságban és az építőiparban.
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