Kedvezőtlen fényviszonyoknál a magasnyomású mosókkal végzett munka nehézkes. Legyen az ok a rövid téli nappal vagy a kivilágítatlan helyiség és terület: a tisztítási eredmény csorbát szenved, és ennek leginkább építőipari vagy mezőgazdasági ügyfeleink vannak leginkább kitéve. Segítséget nyújt 170 lumen teljesítményű LED munkafényünk. A munkaterületek optimális megvilágítást kapnak, a látási viszonyokat legalább öt teljes órára jelentősen javítja, és a tisztítás eredménye végre újra rendben lesz. Az EASY!Force magasnyomású pisztolyunk szórószárára történő közvetlen csatlakoztatás igencsak egyszerű. A munkafény a csekély súlyának köszönhetően a munka során alig érezhető, és természetesen vízálló is. A szállított csomagban megtalálható két CR123 lítiumion elem, a továbbiak külön elérhetők.