Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)

Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.

Magasnyomású tömlőhosszabbító „Best" pisztolyhoz Quick Connect-csatlakozással. A 6 m hosszú magas nyomású tömlőhosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és megnöveli a magasnyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a mosó és a magas nyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A robusztus DN 8 minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és tömlő-törésvédelemmel, valamint hosszú élettartamot biztosító stabil sárgaréz csatlakozással rendelkezik. A tömlőhosszabbító akár 160 bar nyomást és 60°C hőmérsékletet is kibír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz.

Jellemzők és előnyök
6 m hosszabbító tömlő
  • A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
Quick Connect csatlakozó
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 60
Max. nyomás (bar) 180
Hossz (m) 6
Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 245 x 245 x 55
Kompatibilis készülékek