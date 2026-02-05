Det praktiske og allsidige rørrengjøringssettet for rengjøring av rør, avløp og nedløpsrør, samt for effektiv fjerning av blokkeringer. Leveringsomfanget inkluderer to forskjellige dyser som raskt kan byttes takket være skrutilkoblingen. Stråldysen har en kraftig fremovergående trykkkraft med fire høytrykksstråler som peker bakover – ideelt for nedløpsrør og for fjerning av blokkeringer av fast materiale. Den roterende dysen brukes til forebyggende vedlikeholdsrengjøring. 360°-rengjøringssystemet fjerner effektivt avleiringer fra innsiden av rørveggene. Dette forhindrer at det dannes blokkeringer i utgangspunktet. Formen på dysene er optimalisert for å sikre at det ikke er noen riller der de kobles til høytrykksslangen. Dette minimerer risikoen for at dysen setter seg fast i røret. Den 7,5 meter lange, fleksible høykvalitetsslangen er forsterket med tekstilfletting – for enkel håndtering i vinklede rørsystemer. Slangen har knekkbeskyttelse og messingkoblinger for lang levetid. Egnet for bruk både i hjemmet og utendørs i kombinasjon med alle Kärcher høytrykksspylere i klasse K 2 til K 7.