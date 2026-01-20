PressurePro odstranjevalec olja in masti Extra RM 31, 20l
Visoko koncentrirano čistilo za visokotlačno globinsko čiščenje. Pri kateri koli temperaturi učinkovito odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo, kot je olje, mast, katran, saje in sledi dima.
Naš odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 resnično upraviči svoje ime in raztopi tudi najbolj trdovratno umazanijo z oljem, maščobo, katranom, sajami in dimno smolo na videz brez kakršnega koli truda. Visokotlačno visoko koncentrirano, cenovno ugodno čistilno sredstvo se lahko uporablja v vseh temperaturnih območjih – vključno s parno stopnjo pri 150 °C – in ponuja močno čistilno delovanje. Kot idealno globinsko čistilo, primerno za pranje motorja in čiščenje delov v delavnicah ali na kmetijskih gospodarstvih, navdušuje tudi na drugih področjih, na primer pri čiščenju fasad pri odstranjevanju umazanije zaradi izpustov, ptičjih iztrebkov ali ostankov žuželk, uporablja pa se lahko tudi za čiščenje notranjosti rezervoarjev v prehrambeni industriji. Odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 je brez silikona, hitro loči olje in vodo v separatorju olja in za seboj pusti prijeten svež vonj.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža (Kg)
|22,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|24,218
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
Značilnosti
- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja najbolj močno oljno, maščobno umazanijo, katran, saje in smolo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Prijeten, svež vonj
- Ne vsebuje fosfatov
- Brez silikonov
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Čiščenje hlevov
- Čiščenje sodov
- Pranje vozil in motorjev
- Čiščenje delov
- Razmaščevanje površin
- Cisterne za živila
- Čiščenje fasad