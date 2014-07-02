Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л, 1л

Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищающий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 6
Вага (кг) 1,009
Вага (з упаковкою) (кг) 1,157
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Властивості
  • Потужний, інтенсивний засіб, що не псує поверхню
  • Для очищення всіх чутливих дерев'яних поверхонь
  • Активний миючий засіб для швидкого і ефективного видалення жирів, органічних забруднень, а також атмосферних відкладень.
  • Ефективна формула захисту від УФ захищає дерево від передчасного потемніння
  • Інтенсивний догляд за різноманітними дерев'яними поверхнями, такими як тераси, паркани, будинки і т.п.
  • Підходить для всіх водостійких дерев'яних поверхонь.
  • Система Plug 'n' Clean - це найпростіший і найзручніший спосіб використання миючого засобу при застосуванні апарату високого тиску Kärcher
  • Готовий до використання засіб для чищення
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
  • Дерев'яні поверхні
  • Дерев'яні будинки
