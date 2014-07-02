Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л, 1л
Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищающий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (кг)
|1,009
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,157
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Властивості
- Потужний, інтенсивний засіб, що не псує поверхню
- Для очищення всіх чутливих дерев'яних поверхонь
- Активний миючий засіб для швидкого і ефективного видалення жирів, органічних забруднень, а також атмосферних відкладень.
- Ефективна формула захисту від УФ захищає дерево від передчасного потемніння
- Інтенсивний догляд за різноманітними дерев'яними поверхнями, такими як тераси, паркани, будинки і т.п.
- Підходить для всіх водостійких дерев'яних поверхонь.
- Система Plug 'n' Clean - це найпростіший і найзручніший спосіб використання миючого засобу при застосуванні апарату високого тиску Kärcher
- Готовий до використання засіб для чищення
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
Області застосування
- Дерев'яні поверхні
- Дерев'яні будинки