Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л, 1л

Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищающий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь