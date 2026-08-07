18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri

18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Battery Power enheder.

Batteristatus kan ses på et øjeblik takket være innovativ realtidsteknologi: Det integrerede LCD-display viser den resterende driftstid, resterende opladningstid og opladningsniveau, afhængigt af hvilken enhed, du bruger. Lithium-ion-cellerne garanterer ensartet ydeevne og forhindrer selvafladning og hukommelseseffekt (tab af kapacitet på grund af hyppig delvis afladning). Det udskiftelige batteri på 18 V / 2,5 Ah er velegnet til brug i alle enheder på 18 V Kärcher batteriplatformen.

Funktioner og fordele
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri: Innovativ Real Time Technology
Innovativ Real Time Technology
Det integrerede LCD-display viser til enhver tid den resterende driftstid, opladningstid og ladestatus.
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri: 18 V Kärcher batteriplatform.
18 V Kärcher batteriplatform.
Til brug i alle Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform enheder. Til brug i alle 18 V Kärcher Battery Power+ batteriplatformenheder.
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri: Kraftfulde lithium-ionceller
Kraftfulde lithium-ionceller
Litium-ionbatteriet sikrer konsistent strøm, samtidig med at man undgår selvudladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
  • Forlænger levetiden af ​​cellerne.
IPX 5 klassificeret - beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
  • Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
  • Høj ydeevne takket være effektiv varmebuffering og intelligent batteristyring.
Intelligent celleovervågning
  • Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Robust hylster.
  • Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Energi (Wh) 45
Farve sort
Vægt (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 133 x 88 x 50
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri
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