18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri
18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Battery Power enheder.
Batteristatus kan ses på et øjeblik takket være innovativ realtidsteknologi: Det integrerede LCD-display viser den resterende driftstid, resterende opladningstid og opladningsniveau, afhængigt af hvilken enhed, du bruger. Lithium-ion-cellerne garanterer ensartet ydeevne og forhindrer selvafladning og hukommelseseffekt (tab af kapacitet på grund af hyppig delvis afladning). Det udskiftelige batteri på 18 V / 2,5 Ah er velegnet til brug i alle enheder på 18 V Kärcher batteriplatformen.
Funktioner og fordele
Innovativ Real Time TechnologyDet integrerede LCD-display viser til enhver tid den resterende driftstid, opladningstid og ladestatus.
18 V Kärcher batteriplatform.Til brug i alle Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform enheder. Til brug i alle 18 V Kärcher Battery Power+ batteriplatformenheder.
Kraftfulde lithium-ioncellerLitium-ionbatteriet sikrer konsistent strøm, samtidig med at man undgår selvudladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
- Forlænger levetiden af cellerne.
IPX 5 klassificeret - beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
- Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
- Høj ydeevne takket være effektiv varmebuffering og intelligent batteristyring.
Intelligent celleovervågning
- Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Robust hylster.
- Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Energi (Wh)
|45
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|133 x 88 x 50
Videoer
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