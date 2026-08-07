Batteristatus kan ses på et øjeblik takket være innovativ realtidsteknologi: Det integrerede LCD-display viser den resterende driftstid, resterende opladningstid og opladningsniveau, afhængigt af hvilken enhed, du bruger. Lithium-ion-cellerne garanterer ensartet ydeevne og forhindrer selvafladning og hukommelseseffekt (tab af kapacitet på grund af hyppig delvis afladning). Det udskiftelige batteri på 18 V / 2,5 Ah er velegnet til brug i alle enheder på 18 V Kärcher batteriplatformen.