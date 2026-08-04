Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.

Kiertyvällä liittimellä varustettu korkeapaineletku helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä mahdollistamalla letkun kiertymisen niin, että se ei mene solmuun. Tämä helpottaa myös varusteiden keräämistä ja parantaa työtuvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin letkuihin liittyvää kompastumisvaaraa. Tämä letku on mitoitettu kestämään 155°C lämpötilaa ja 315 baarin painetta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 8
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 315
Pituus (m) 20
Liitäntäkierre 2 x EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,1
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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