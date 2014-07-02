Csőtisztító készlet, 15 m
Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.
Csőtisztító-készlet csövek, lefolyók tisztításához és dugulások eltávolításához. Négy hátrafelé irányított magas nyomású sugár áttolja a tömlőt a csövön és feloldja a dugulást. A rugalmas 15 m minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és rendkívül rövid sárgaréz fúvókával rendelkezik a csőben való optimális mozgáshoz. Emellett a cső megtörés elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozóval is fel lett szerelve a hosszú élettartamért. Alkalmas házban való használatra és kültérben is minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóval.
Jellemzők és előnyök
Extra rövid sárgaréz fúvóka
- Optimális mozgathatóság a csőben
Tömlő textilfonattal
- Rugalmas és hosszú élettartamú minőségi tömlő
Négy hátrafelé irányított magasnyomású sugár
- A csőelzáródások hatékony és gyors elhárításához
Erőteljes tisztítás magasnyomással
- A csőelzáródások hatékony és gyors elhárításához
Bajonettzár
- Különösen felhasználóbarát
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|15
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,2
|Csomagolási súly (kg)
|1,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|250 x 250 x 80
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Videók
Kompatibilis készülékek
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Csövek
- Lefolyócsövek
- Lefolyók
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.