Csőtisztító-készlet csövek, lefolyók tisztításához és dugulások eltávolításához. Négy hátrafelé irányított magasnyomású sugár áttolja a tömlőt a csövön és feloldja a dugulást. A rugalmas 7,5 m minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és rendkívül rövid sárgaréz fúvókával rendelkezik a csőben való optimális mozgáshoz. Emellett a cső megtörés elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozóval is fel lett szerelve a hosszú élettartamért. Alkalmas házban való használatra és kültérben is minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóval.