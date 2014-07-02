Csőtisztító készlet, 7,5 m

Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.

Csőtisztító-készlet csövek, lefolyók tisztításához és dugulások eltávolításához. Négy hátrafelé irányított magasnyomású sugár áttolja a tömlőt a csövön és feloldja a dugulást. A rugalmas 7,5 m minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és rendkívül rövid sárgaréz fúvókával rendelkezik a csőben való optimális mozgáshoz. Emellett a cső megtörés elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozóval is fel lett szerelve a hosszú élettartamért. Alkalmas házban való használatra és kültérben is minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóval.

Jellemzők és előnyök
Extra rövid sárgaréz fúvóka
  • Optimális mozgathatóság a csőben
Tömlő textilfonattal
  • Rugalmas és hosszú élettartamú minőségi tömlő
Négy hátrafelé irányított magasnyomású sugár
  • A csőelzáródások hatékony és gyors elhárításához
Erőteljes tisztítás magasnyomással
  • A csőelzáródások hatékony és gyors elhárításához
Bajonettzár
  • Különösen felhasználóbarát
Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 7,5
Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 245 x 245 x 65

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Alkalmazási területek
  • Csövek
  • Lefolyócsövek
  • Lefolyók
