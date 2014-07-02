FJ 10 C Connect »n« Clean habosító fúvóka Ultra Foam Cleaner tisztítószerrel. A tisztítószer adagolására szolgáló gyorscserélő rendszer lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással gyorsan válthasson a különböző tisztítószerek között. A tisztítószer adagolása kényelmesen beállítható a habosító fúvókán (sárga gomb). A szórószint igény szerint változtatható. Használat után öblítse le a habosító fúvókát tiszta vízzel, hogy elkerülje a tisztítószer-maradványok okozta eltömődéseket. Kompatibilis az összes Kärcher K 2–K 7 osztályú magasnyomású mosóval.