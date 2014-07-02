FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben

Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.

FJ 10 C Connect »n« Clean habosító fúvóka autó samponnal. A tisztítószer felvitelére szolgáló gyorscserélő rendszer lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással gyorsan válthasson a különböző tisztítószerek között. A tisztítószer adagolása kényelmesen beállítható a habosító fúvókán (sárga gomb). A szórószint igény szerint változtatható. Használat után öblítse le ahabosító fúvókát tiszta vízzel, hogy elkerülje a tisztítószer-maradványok okozta eltömődéseket. Kompatibilis az összes Kärcher K 2–K 7 osztályú magasnyomású mosóval.

Jellemzők és előnyök
Innovatív habosító fúvóka
  • Erőteljes hab képzése és felvitele.
Készletben
  • Praktikus készlet különböző tisztítószerekkel.
Gyorscsere-rendszer
  • A tisztítószerek gyors és kényelmes cseréje egy kattintással.
Tisztítószer-adagolás
  • A felhasználó által szabályzott tisztítószer-fogyasztás
Átlátszó tisztítószer-tartály
  • A tartály tartalma mindig látható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín antracit
Súly (kg) 1,3
Csomagolási súly (kg) 1,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 103 x 201 x 260
Kompatibilitás Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Lakóautók
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.