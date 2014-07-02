Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz

VP 180 S: A rövid és könnyű Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és rugalmasan átállítható 360°-ban elforgatható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.

Jellemzők és előnyök
Folyamatos átállítás
  • A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Időtakarékos
  • Nem szükséges a szórószárcsere
Rugalmas csukló
  • Átállítható 360°-os csukló
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 166 x 42 x 62

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Kerékház
  • Virágládák
  • Hulladéktartályok