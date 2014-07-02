Vízszűrő

Vízszűrő, amely a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút. A szennyező részecskék kiszűrése a magasnyomású mosó élettartamát jelentősen megnöveli. Minden K2-K7 kategóriájú háztartási magas nyomású mosóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Megakadályozza, hogy a szennyeződött víznél a szennyező részecskék a magasnyomású szivattyúba kerüljenek és azt károsítsák.
  • Megnöveli a magasnyomású mosó élettartamát
Vízszűrő
  • A tartály tartalma mindig látható.
A szennyeződésrészek könnyű eltávolítása
  • Kimosható
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín antracit
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 117 x 50 x 50
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • A szennyeződések kiszűrése a vízből