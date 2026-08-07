iSolar 400 Advanced
"iSolar 400“ vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 700-1000 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).
"iSolar 400" vandeniu varomas diskinis šepetys skirtas aukšto slėgio įrenginiams, kurių vandens srautas 700-1000 l/val. Šepečio darbinis plotis 400 mm. Tinka valyti nedideles ar vidutinio dydžio fotovoltines sistemas. Dėka nedidelio svorio ir nesudėtingo valdymo gali būti patogiai valomos net ir pakeltos sistemos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|700 / 1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Skersmuo (mm)
|400
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,6
Suderinami įrenginiai
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Fotovoltinių / saulės elektrinių sistemų panelių valymas
Priedai
iSolar 400 Advanced atsarginės dalys
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