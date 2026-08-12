Battery Power akumulatoru starta komplekts 18/25

Battery Power 18/25 Starta komplektā iekļauts 18 V / 2,5 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reālā laika tehnoloģiju un 18 V ātrās uzlādes lādētāju. Visām ierīcēm Kärcher 18 V akumulatora platformā.

Komplektācijā iekļautais ātrās uzlādes lādētājs 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru uzlādē līdz 80% tikai 44 minūtēs. Kärcher akumulatora jaudas 18/25 starta komplekts ir piemērots lietošanai visās Kärcher 18 V akumulatora platformas ierīcēs.

Īpašības un ieguvumi
Inovatīva reāllaika tehnoloģija
  • LCD displejā visu laiku tiek parādīts atlikušais darbības laiks, atlikušais uzlādes laiks un uzlādes līmenis.
18 V Battery Power maināmā baterija
  • Lietošanai ar visām 18 V Kärcher akumulatoru platformas ierīcēm.
18 V ātrais lādētājs
  • Uzlādē 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% 44 minūtēs.
Jaudīgas litija jonu šūnas
  • Garantē vienmērīgu veiktspēju, vienlaikus novēršot pašizlādi un atmiņas efektu.
Automātiskais uzglabāšanas režīms
  • Pagarina šūnu kalpošanas laiku.
IPX5 - aizsargāts pret ūdens strūklām no visiem virzieniem
  • Uzticama aizsardzība darbos, kuros izmanto ūdens strūklas.
Efektīva temperatūras vadība
  • Augsta veiktspēja, pateicoties efektīvai siltuma buferēšanai un inteliģentai akumulatora pārvaldībai.
Inteliģenta šūnu uzraudzība
  • Aizsargā akumulatoru no pārslodzes, pārkaršanas un pilnīgas izlādes.
Izturīgs korpuss
  • Kärcher akumulatora korpusi ir ārkārtīgi izturīgi pret triecieniem.
Sienas balstenis
  • Lādētāja tīrai piestiprināšanai pie sienas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Uzlādes strāva (A) 2.5
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 240
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Krāsa melna
Svars (kg) 1.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 184 x 133 x 126

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
Battery Power akumulatoru starta komplekts 18/25
Battery Power akumulatoru starta komplekts 18/25
Battery Power akumulatoru starta komplekts 18/25
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Atrast Battery Power akumulatoru starta komplekts 18/25 rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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