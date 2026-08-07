Щетка, мягкая

Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекол, солнечных батарей и т. п.).

Чистка чувствительных поверхностей, например стекол или панелей солнечных батарей, требует применения методов, исключающих их повреждение. Щетка с мягкой, расщепленной щетиной оберегает стеклянную поверхность и при этом тщательно очищает ее – по выбору при помощи обычной водопроводной воды или в режиме высокого давления. При этом она быстро и легко монтируется непосредственно на предлагаемых Kärcher телескопических штангах с внутренней подводкой воды или трубках высокого давления. Для работы с обычной водой предусмотрен комплект сопел, а сопло высокого давления с углом распыления 25° позволяет эксплуатировать щетку с аппаратами высокого давления.

Особенности и преимущества
Понятная цветовая кодировка
  • Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.
Широкий спектр применения
  • Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
  • С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
  • С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.
Спецификации

Технические характеристики

Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Цвет синий
Вес (с упаковкой) (кг) 1,161

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Для чистки солнечных батарей, стеклянных и плексигласовых поверхностей, стекол зимних садов
  • Для чистки чувствительных фасадов со стеклянными, ПВХ или лакированными поверхностями
Принадлежности
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