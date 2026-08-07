Suprafețele delicate, cum ar fi ferestrele sau sistemele solare, necesită o metodă de curățare corespunzătoare, pentru a exclude deteriorarea. Peria cu peri moi și îmbinați protejează sticla delicată și totuși curăță temeinic - fie cu apă pură, fie cu apă la înaltă presiune. Pentru aceasta, poate fi cuplată ușor și rapid la o lance telescopică cu apă sau o lance de înaltă presiune de la Kärcher. Un kit de duze pentru apă pură sau o duză cu unghi de 25° de înaltă presiune garantează ambele aplicații.