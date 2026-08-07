Perie rigidă moale

Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.

Suprafețele delicate, cum ar fi ferestrele sau sistemele solare, necesită o metodă de curățare corespunzătoare, pentru a exclude deteriorarea. Peria cu peri moi și îmbinați protejează sticla delicată și totuși curăță temeinic - fie cu apă pură, fie cu apă la înaltă presiune. Pentru aceasta, poate fi cuplată ușor și rapid la o lance telescopică cu apă sau o lance de înaltă presiune de la Kärcher. Un kit de duze pentru apă pură sau o duză cu unghi de 25° de înaltă presiune garantează ambele aplicații.

Caracteristici si beneficii
Codificare pe culori uşor de înţeles
  • Codificarea pe culori simplifică selectarea periei corespunzătoare.
Domenii de aplicare versatile
  • Duză integrată de înaltă presiune pentru utilizarea periei cu un aparat de curățat cu înaltă presiune.
  • Includ 2 duze și 1 piesă de cuplare pentru utilizare cu apă pură.
  • Cu 4 cuple pentru duze pentru aplicarea optimă a apei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatura de admisie (°C) max. 40
Filet de racordare M 18
Culoarea albastru
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea instalațiilor solare, a suprafețelor din sticlă (plexiglas) și a serelor
  • Pentru curățarea fațadelor pretențioase cu sticlă, PVC sau suprafețe vopsite
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova