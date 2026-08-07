Solvent pentru indepartarea urmelor de rasini sau de funingine RM 33 ASF, 20l

Detergent lichid foarte puternic, pentru indepartarea petelor dificile precum cele de ulei, grasime, gudron, funingine, rasina si a petelor de zahar ars. Fara NTA.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13
Greutate cu ambalaj (kg) 26,6
Produs
  • Solutie eficienta pentru aparatele de curatat cu inalta presiune
  • Indeparteaza eficient uleiul, grasimea, gudronul, funinginea, fumul si rasina.
  • Se recomanda in special pentru pete specifice precum fum, rasina, zahar ars, pete de grasime etc.
  • Actionare rapidă
  • Potrivit pentru curatarea suprafetelor din otel inoxdabil sau din ceramica
  • Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
  • Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
  • Fără NTA
  • Fara fosfati
Solvent pentru indepartarea urmelor de rasini sau de funingine RM 33 ASF, 20l
Solvent pentru indepartarea urmelor de rasini sau de funingine RM 33 ASF, 20l
Solvent pentru indepartarea urmelor de rasini sau de funingine RM 33 ASF, 20l
Solvent pentru indepartarea urmelor de rasini sau de funingine RM 33 ASF, 20l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H290 Poate fi corosiv pentru metale.
  • H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
  • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
  • P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
  • P405 A se depozita sub cheie.
  • P501a Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.
Domenii de intrebuintare
  • Afumatoare, gratare
  • Bucatarie mare
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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