Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop

Universal slangekobling med Aqua Stop. Innfelte håndtakav myk plast for enkel håndtering.

Egenskaper og fordeler
Aqua Stop
  • For sikker og sprutfri frakobling av tilbehør fra slange
Innfelte håndtak i myk plast
  • For enkel håndtering
Klikksystem
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farge Gul
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 42 x 42
Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter