Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m
10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.
10 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|140
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Lengde (m)
|10
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
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