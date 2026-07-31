Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m

10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.

10 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 140
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Lengde (m) 10
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
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