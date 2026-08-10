FRV 50 ME
Czyszczenie powierzchni z automatycznym odsysaniem brudnej wody do bardzo dużych powierzchni — zapewnia to myjka FRV 50 Me. Czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85°C. Myjka FRV 50 Me zawiera odporny na wysokie temperatury wąż ssący o długości 10 m wykonany z poliuretanu. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 250 barów / 2000 l/h / 85°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|srebrny
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,9
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- HDC 40/16 VA
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- HDS 10/21-4 M eB
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