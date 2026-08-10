FRV 50 ME

Czyszczenie powierzchni z automatycznym odsysaniem brudnej wody do bardzo dużych powierzchni — zapewnia to myjka FRV 50 Me. Czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85°C. Myjka FRV 50 Me zawiera odporny na wysokie temperatury wąż ssący o długości 10 m wykonany z poliuretanu. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 250 barów / 2000 l/h / 85°C.