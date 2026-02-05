Ssawka do tapicerki do odkurzaczy WD lub SE

Do delikatnego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni tekstylnych w samochodzie i gospodarstwie domowym. Nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych oraz odkurzaczy piorących.

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia delikatne czyszczenie powierzchni tekstylnych w samochodzie i gospodarstwie domowym. Dwa zbieraki włosów zapewniają niezawodne odkurzanie nawet najmniejszych cząstek zanieczyszczeń. Ssawka może być używana jako akcesorium do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden, a także odkurzaczy piorący z serii SE 4, SE 5 i SE 6 firmy Kärcher.

Cechy i zalety
Ssawka jest dostarczana z dwoma zbierakami włosów
  • Umożliwia delikatne odsysanie na powierzchniach tekstylnych.
  • Niezawodne zasysanie nawet najmniejszych cząstek zanieczyszczeń.
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) 35
Szerokość robocza (mm) 117
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 110 x 117 x 52
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
  • Bagażnik
  • Tylne siedzenie
  • Siedzenia samochodowe
  • Dywaniki
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Materace
  • Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki