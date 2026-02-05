Ergonomiczna konstrukcja umożliwia delikatne czyszczenie powierzchni tekstylnych w samochodzie i gospodarstwie domowym. Dwa zbieraki włosów zapewniają niezawodne odkurzanie nawet najmniejszych cząstek zanieczyszczeń. Ssawka może być używana jako akcesorium do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden, a także odkurzaczy piorący z serii SE 4, SE 5 i SE 6 firmy Kärcher.