Ssawka do tapicerki do odkurzaczy WD lub SE
Do delikatnego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni tekstylnych w samochodzie i gospodarstwie domowym. Nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych oraz odkurzaczy piorących.
Ergonomiczna konstrukcja umożliwia delikatne czyszczenie powierzchni tekstylnych w samochodzie i gospodarstwie domowym. Dwa zbieraki włosów zapewniają niezawodne odkurzanie nawet najmniejszych cząstek zanieczyszczeń. Ssawka może być używana jako akcesorium do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden, a także odkurzaczy piorący z serii SE 4, SE 5 i SE 6 firmy Kärcher.
Cechy i zalety
Ssawka jest dostarczana z dwoma zbierakami włosów
- Umożliwia delikatne odsysanie na powierzchniach tekstylnych.
- Niezawodne zasysanie nawet najmniejszych cząstek zanieczyszczeń.
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz odkurzaczy piorących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Szerokość robocza (mm)
|117
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|110 x 117 x 52
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Bagażnik
- Tylne siedzenie
- Siedzenia samochodowe
- Dywaniki
- Tapicerka
- Tapicerowane meble
- Materace
- Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki