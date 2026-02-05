Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrz samochodowych

Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodu. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.

W skład zestawu wchodzą: przedłużka węża ssącego 1,5 m, długa ssawka szczelinowa, ssawka samochodowa, uniwersalna ściereczka z mikrofibry oraz dwie ssawki szczotkowe z miękką i twardą szczeciną. Średnica znamionowa 35 mm.

Cechy i zalety
Kompleksowy zestaw akcesoriów do dokładnego czyszczenia wszystkich wewnętrznych powierzchni samochodu
Zestaw zawiera wąż przedłużający 1,5 m do większego promienia roboczego i większej swobody ruchu
Zestaw akcesoriów do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 6
Włókna 80% poliester, 20% poliamid
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 230 x 130
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Przedpokoje
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Boczne schowki w samochodzie
  • Deska rozdzielcza
  • Konsola centralna
  • Bagażnik
  • Siedzenia samochodowe
  • Tylne siedzenie
  • Dywaniki
  • Szyby przednie