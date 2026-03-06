XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect

Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2–K7 s hitrim priključkom Quick Connect.

Podaljšek za visokotlačne cevi za pištolo »Best« s hitrim priključkom Quick Connect. 6 m dolg podaljšek za visokotlačno cev zagotavlja visoko prilagodljivost in poveča radij delovanja visokotlačnega čistilnika. Preprosto ga priklopite med pištolo s hitrim priključkom Quick Connect in visokotlačno cev ter takoj boste delali še bolje. Trpežna, kakovostna cev DN 8 je okrepljena s tekstilnim pletivom in opremljena z zaščito pred pregibanjem. Stabilen medeninasti priključek skrbi za dolgo življenjsko dobo. Podaljšek visokotlačne cevi prenese tlak do 180 barov in je primeren za temperature do 60 °C. Podaljšek cevi lahko seveda uporabljate tudi s čistili. Podaljšek za visokotlačne cevi je primeren za vse visokotlačne čistilnike Kärcher razredov K2–K7 s priključkom Quick Connect.

Značilnosti in prednosti
Podaljšek cevi dolžine 6 m
  • Povečanje radija uporabe, višja mera prilagodljivosti.
Priključek Quick Connect
  • Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 60
Maks. tlak (bar) 180
Dolžina (m) 6
Barva Črna
Teža (Kg) 0,751
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,904
Mere (D × Š × V) (mm) 245 x 245 x 55
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI