XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect
Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2–K7 s hitrim priključkom Quick Connect.
Podaljšek za visokotlačne cevi za pištolo »Best« s hitrim priključkom Quick Connect. 6 m dolg podaljšek za visokotlačno cev zagotavlja visoko prilagodljivost in poveča radij delovanja visokotlačnega čistilnika. Preprosto ga priklopite med pištolo s hitrim priključkom Quick Connect in visokotlačno cev ter takoj boste delali še bolje. Trpežna, kakovostna cev DN 8 je okrepljena s tekstilnim pletivom in opremljena z zaščito pred pregibanjem. Stabilen medeninasti priključek skrbi za dolgo življenjsko dobo. Podaljšek visokotlačne cevi prenese tlak do 180 barov in je primeren za temperature do 60 °C. Podaljšek cevi lahko seveda uporabljate tudi s čistili. Podaljšek za visokotlačne cevi je primeren za vse visokotlačne čistilnike Kärcher razredov K2–K7 s priključkom Quick Connect.
Značilnosti in prednosti
Podaljšek cevi dolžine 6 m
- Povečanje radija uporabe, višja mera prilagodljivosti.
Priključek Quick Connect
- Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dolžina (m)
|6
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,751
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,904
|Mere (D × Š × V) (mm)
|245 x 245 x 55
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K3 Premium Full Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K5 Full Control Plus
- KHD 4-2 T250 *AT
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home