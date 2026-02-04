Воскова поліроль RM 660, 500мл

Воскова поліроль Karcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовим покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.