Воскова поліроль RM 660, 500мл
Воскова поліроль Karcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовим покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,604
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 70 x 180
Сумісна техніка
Області застосування
- Лакофарбове покриття автомобіля
- Пофарбовані поверхні