Воскова поліроль RM 660, 500мл

Воскова поліроль Karcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовим покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 500
Одиниця упаковки (шт.) 8
Вага (з упаковкою) (кг) 0,604
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 70 x 70 x 180
Області застосування
  • Лакофарбове покриття автомобіля
  • Пофарбовані поверхні
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

