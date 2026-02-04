Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618, 500мл
Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, стекол і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (кг)
|0,537
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,669
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 70 x 270
Властивості
- Засіб для швидкого та ефективного видалення комах
- Надзвичайно дбайливий до лакофарбового покриття, декоративних елементів та алюмінієвих дисків.
- Економічний у використанні
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
Сумісна техніка
Області застосування
- Пофарбовані поверхні
- Метал
- Хромовані поверхні
- Пластик