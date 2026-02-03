Шланг Performance Plus 1/2" -20m
Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.
Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2 дюйма и длиной 20 метров идеально подходит для орошения небольших и средних по площади территорий и садов. Высококачественный многослойный материал с улучшенными свойствами, заметно лучше лежит в руке и делает новинку от Karcher особенно прочной, гибкой и чрезвычайно устойчивой к перегибам - таким образом, обеспечивается абсолютная эффективность полива при постоянном расходе воды. Кроме того, садовый шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца - это означает, что шланг абсолютно безвреден для здоровья и экологичен. Устойчивый к атмосферным воздействиям внешний УФ-слой защищает материал, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Рабочее давление до 45 бар. Кроме того, водяной шланг характеризуется высокой термостойкостью от -20 до +60 ° С.
Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
- Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
20 метров
- Для полива небольших и средних садов и других участков
Выдерживает давление до 45 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
- Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
- Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
- Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
- Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|20
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,65
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,676
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|280 x 280 x 130
Совместимая техника
- K 2 Battery
- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic + KWD 2
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- Держатель для шланга Plus
- Катушка для шланга HR 3
- Катушка для шланга HR 4
- Катушка со шлангом HR 2.10 Set
- Катушка со шлангом HR 3.20 Set
- Катушка со шлангом HR 4.30 Set
- Тележка для шланга HT 2
- Тележка для шланга HT 3
- Тележка для шланга HT 4
- Тележка для шланга HT 5 M
- Тележка для шланга HT 6 M
- Тележка со шлангом HT 2.20 Set
- Тележка со шлангом HT 3.20 Set
- Тележка со шлангом HT 4.20 Set
- Тележка со шлангом HT 5.20 M Set
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента