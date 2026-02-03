Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2 дюйма и длиной 20 метров идеально подходит для орошения небольших и средних по площади территорий и садов. Высококачественный многослойный материал с улучшенными свойствами, заметно лучше лежит в руке и делает новинку от Karcher особенно прочной, гибкой и чрезвычайно устойчивой к перегибам - таким образом, обеспечивается абсолютная эффективность полива при постоянном расходе воды. Кроме того, садовый шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца - это означает, что шланг абсолютно безвреден для здоровья и экологичен. Устойчивый к атмосферным воздействиям внешний УФ-слой защищает материал, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Рабочее давление до 45 бар. Кроме того, водяной шланг характеризуется высокой термостойкостью от -20 до +60 ° С.