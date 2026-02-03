Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 " і довжиною 20 метрів ідеально підходить для зрошення невеликих і середніх за площею територій і садів. Високоякісний багатошаровий матеріал з поліпшеними властивостями, помітно краще лежить в руці і робить новинку від Kärcher особливо міцної, гнучкою і надзвичайно стійкою до перегинів - таким чином, забезпечує абсолютну ефективність поливу при постійному потоку води. Крім того, садовий шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - це означає, що шланг абсолютно нешкідливий для здоров'я і екологічний.Стійкий до атмосферних впливів зовнішній УФ-шар захищає матеріал, а непрозорий проміжний шар запобігає утворенню водоростей в шлангу. Робочий тиск до 45 бар. Крім того, водяний шланг характеризується високою термостійкістю від -20 до +60 ° С. Цей садовий шланг має гарантію 15 років.