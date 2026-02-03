Шланг Performance Plus 1/2" -20m
Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° C.
Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 " і довжиною 20 метрів ідеально підходить для зрошення невеликих і середніх за площею територій і садів. Високоякісний багатошаровий матеріал з поліпшеними властивостями, помітно краще лежить в руці і робить новинку від Kärcher особливо міцної, гнучкою і надзвичайно стійкою до перегинів - таким чином, забезпечує абсолютну ефективність поливу при постійному потоку води. Крім того, садовий шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - це означає, що шланг абсолютно нешкідливий для здоров'я і екологічний.Стійкий до атмосферних впливів зовнішній УФ-шар захищає матеріал, а непрозорий проміжний шар запобігає утворенню водоростей в шлангу. Робочий тиск до 45 бар. Крім того, водяний шланг характеризується високою термостійкістю від -20 до +60 ° С. Цей садовий шланг має гарантію 15 років.
Особливості та переваги
Високоякісні багатошарові текстильні матеріали
- Гнучкість і стійкість до зламів для забезпечення оптимальної витрати води.
20 метрів
- Для поливу невеликих і середніх садів і інших ділянок.
Витримує тиск до 45 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
- Стійкий
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
- Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
- Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 15 років
- Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″
|Довжина труби (м)
|20
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,65
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,676
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|280 x 280 x 130
Сумісна техніка
- K 2 Battery
- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic + KWD 2
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- Візок для шланга HT 3
- Візок для шланга HT 4
- Візок для шланга HT 5 M
- Візок для шланга HT 6 M
- Візок зі шлангом HT 2.20 Set
- Візок зі шлангом HT 3.20 Set
- Візок зі шлангом HT 4.20 Set
- Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
- Котушка для шланга HR 3
- Котушка для шланга HR 4
- Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
- Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
- Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
- Тримач для шланга
- Тримач для шланга Plus
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту