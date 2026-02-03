Шланг Performance Plus 1/2" -20m

Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° C.

Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 " і довжиною 20 метрів ідеально підходить для зрошення невеликих і середніх за площею територій і садів. Високоякісний багатошаровий матеріал з поліпшеними властивостями, помітно краще лежить в руці і робить новинку від Kärcher особливо міцної, гнучкою і надзвичайно стійкою до перегинів - таким чином, забезпечує абсолютну ефективність поливу при постійному потоку води. Крім того, садовий шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - це означає, що шланг абсолютно нешкідливий для здоров'я і екологічний.Стійкий до атмосферних впливів зовнішній УФ-шар захищає матеріал, а непрозорий проміжний шар запобігає утворенню водоростей в шлангу. Робочий тиск до 45 бар. Крім того, водяний шланг характеризується високою термостійкістю від -20 до +60 ° С. Цей садовий шланг має гарантію 15 років.

Особливості та переваги
Високоякісні багатошарові текстильні матеріали
  • Гнучкість і стійкість до зламів для забезпечення оптимальної витрати води.
20 метрів
  • Для поливу невеликих і середніх садів і інших ділянок.
Витримує тиск до 45 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
  • Стійкий
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
  • Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
  • Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
  • Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
  • Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
  • Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 15 років
  • Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″
Довжина труби (м) 20
Колір чорний
Вага (кг) 2,65
Вага (з упаковкою) (кг) 2,676
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 280 x 280 x 130
Шланг Performance Plus 1/2" -20m
Сумісна техніка
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.